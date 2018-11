"Lebendiger Adventskalender" nur an zwei Terminen in Pattensen

Bereits seit sieben Jahren wird in Pattensen erfolgreich der "Lebendige Adventskalender" veranstaltet. Nun soll das Event zum achten Mal stattfinden, doch es fehlen die Gastgeber. Daher hat das Organisationsteam um Carola Bockelmann, Anne Cordes, Renate Menke und Regina Schmidt entschieden, dass es den Kalender diesmal in der Adventszeit nur an zwei Tagen geben wird. Die Termine sind am Freitag, 7. Dezember, um 19 Uhr am Dorfplatz (ausgerichtet vom Team) und am Freitag, 21. Dezember, um 19 Uhr bei Gerry und Gert Schuchardt in der Schulstraße 23. Organisatoren und Gastgeber freuen sich auf zahlreiche Besucher."Sinn des 'Lebendigen Adventskalenders' ist es, dass die Dorfgemeinschaft näher zusammenrückt und in dieser besinnlichen Zeit einmal innehält", so die Organisatoren. Zusätzliche Mitteilungen an die Haushalte - wie in den vergangenen Jahren erfolgt - werde es nicht geben.• Infos unter www.pattensen-aktiv.de.