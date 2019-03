Lebensberatung der Diakonie bietet Seminar zum Ruhestand an

Im Rahmen des Projektes "60Plus" bietet die Lebensberatung der Diakonie ein weiteres Seminar in der Luhestadt an: Am Freitag, 5. April, von 15 bis 20 Uhr soll in der Beratungsstelle (Im Saal 27) der Frage nachgegangen werden, wie der Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand gut gestaltet werden kann. Die Kosten betragen 50 Euro pro Teilnehmer, bei Bedarf ist eine Ermäßigung möglich."Solch ein Übergang ist ein Wendepunkt im Leben aller Berufstätigen“, sagt Lebensberaterin Sandra Hagemann. Sie leitet gemeinsam mit ihrem Kollegen Jürgen Rauch das Seminar. Unterstützt werden beide von Dr. Karin Jakubowski. "An diesem Punkt wenden wir uns einem ‚Neuland‘ zu, das vielleicht schon lange mit Freude erwartet wird“, ergänzt Jürgen Rauch. Manchmal werde dies vielleicht aber auch als Herausforderung mit offenen Fragen erlebt. Solche Fragen können sein: "Was fange ich mit meiner Zeit an?“, "Wo werde ich noch gebraucht oder gefordert?“ oder "Welche Auswirkungen hat der Ruhestand auf die Beziehung zum Partner oder zur Partnerin?"Beim Seminar soll zunächst erörtert werden, was die Teilnehmer aus der Zeit des Berufslebens in das "Neuland“ mitnehmen. Dieses Erreichte soll noch einmal gewürdigt werden. Schließlich erkunden die Teilnehmer, welche Gestaltungsmöglichkeiten jeder Einzelne für das Neue sieht.• Nähere Informationen und Anmeldung bei der Lebensberatung für Einzelne, Paare und Familien im Diakonischen Werk der Kirchenkreise Hittfeld und Winsen unter Tel. 04171-63978 oder per E-Mail an Lebensberatung-winsen@t-online.de.