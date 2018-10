Leckerbissen für Bluesrock-Fans

Kulturinitiative "Die 6" holt die Krissy Matthews Band für Konzert nach Winsen

Das ist ein besonderer Leckerbissen für alle Bluesrock-Freunde. Die Kulturinitiative "Die 6" holt die Krissy Matthews Band wieder nach Winsen. Das Konzert findet am Samstag, 10. November, um 20 Uhr im Marstall statt und ist wieder der Auftakt der Spendenaktion "Schenkt Kindern eine Freude" der Arbeitsgemeinschaft "Hand in Hand".Das Power-Trio um Sänger, Gitarrist und Namensgeber Krissy Matthews zählt zu den aufsteigenden Stars am Bluesrock-Himmel Europas. Es erwartet die Zuschauer eine energiegeladene Show dreier junger Briten, die schon im Vorprogramm vieler Künstler begeistern konnten. Er ist erst 26 Jahre alt, klingt aber wie einer, der schon seit 24 Jahren im Geschäft ist. Krissy Matthews versteht es, den Blues so zu spielen, wie man ihn sonst nur von gestandenen Musikern zu hören bekommt. Ob "Voodoo Child" von Jimi Hendrix oder "Killing Floor", das Stück des amerikanischen Blues-Gitarristen Howlin Wolf, das als eines der einflussreichsten Blue-Songs aller Zeiten bezeichnet wird - Krissy Matthews hat sie alle in seinem Repertoire. Dazu noch ein Bündel Eigenkompositionen, die der zwischen Norwegen und England hin und her pendelnde Musiker vorstellt.• Karten zum Preis von 17 Euro für das Konzert gibt es im Vorverkauf in Winsen im TUI-Reisecenter in der Rathausstraße, in der Tourist-Information im Marstall und unter www.die6.eu.