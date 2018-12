Lions Club Winsen zog Gewinn-Nummern aus Adventskalender-Verkauf für guten Zweck

Rund 290 tolle Preise winken

Fast 7.000 Adventskalender hat der Lions Club in den vergangenen Wochen für den guten Zweck verkauft. Der Erlös soll an die Kanu-Abteilung des MTV Luhdorf/Roydorf sowie die Jugendabteilungen der Feuerwehren, der DLRG und des DRK sowie an die Kinder-Uni der Stadt, die Jugendwerkstatt "Komm" und ein Tanzprojekt für Schulen gehen.Unter Aufsicht des Notars Jörg Busch wurden jetzt die Gewinnnummern der Kalender gezogen. Hinter jeder Tür stecken einer oder mehrere Sponsoren, die Preise gestiftet haben. Es gibt rund 290 attraktive Sachpreise zu gewinnen. Das Besondere in diesem Jahr ist, dass die Kalender, deren Losnummer nicht gezogen werden, ein leckeres Heißgetränk gegen Vorlage des Kalenders in allen Filialen der Bäckerei Soetebier erhalten.Die Gewinne sind durch Vorlage des Kalenders mit der ausgelosten Gewinn-Nummer beim Sponsor bzw. an der im Kalender genannten Stelle spätestens bis zum 1. Februar abzuholen bzw. zu reservieren, da sie sonst zugunsten anderer gemeinnütziger Aktivitäten des Aktionsveranstalters verfallen.Die ersten Gewinner:• 1. Dezember: 4768 (Ölwechsel im Autohaus Wahl), 1396, 1931, 3583, 4002 (Einkaufsgutschein Düsenberg & Harms), 4952 (Sparbuch bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude)• 2. Dezember: 1325, 2543, 3854, 6083 (Dienstleistungen Reifen Laudahn), 959, 1059, 1154, 3636, 3752, 6170 (Stadtwerke, Karten für Adventskonzert)• 3. Dezember: 93, 824, 3263, 5545, 6375 (Green Eagle, Schnuppergolf), 79, 2599, 2772, 6418 (Lack-Company, Gutscheine für Liesske Moden), 1017, 3683 (Luhe Reisen, Theaterkarten)• 4. Dezember: 237, 1416, 1852, 3680, 4548 (Bausch Papier, Gutscheine für Klein's Weindepot), 830, 995, 1471, 4315 (Obi Gutscheine), 1137, 1631, 2279, 3821, 3904, 5188, 5442, 6075 (Weese & Jacoby, Gutscheine für Markt-Apotheke)• 5. Dezember: 1424, 1823 (Gärtnerei Peters, Gutscheine), 175, 1902, 3361, 3579 (Hamburger Sparkasse, Sparbücher), 1080, 1472, 1655, 1970, 2423, 2869, 3363, 3421, 5901, 5929 (Lions Club, Gutscheine für Bücher).