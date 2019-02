Neues Buch "Geschichtenbrei" von Marion Philipp (nicht nur) für Kinder

"1 - 2 - 3 - fertig ist der Geschichtenbrei" (ISBN: 978-3-86196-802-3) lautet der Titel des Buches von Autorin Marion Philipp aus Winsen. Geschrieben hat sie es für Kinder von sechs bis acht Jahren, aber auch für interessierte "große" Leser. Die Zeichnungen kreierte Philipps Freundin Renate Meyer aus Stelle.Das 76 Seiten starke Buch erzählt vom Wurm Willi, der mit dem Fliegenpilz einen Flug zu einem bösen Drachen unternimmt. Zudem marschieren die Kinder Marie, Anna und Moritz durch den Regenbogen und wissen danach, woher dessen Farben kommen. Dann pustet der Novembersturm den Buchstaben "W" aus dem Alphabet, und der Leser ist Zeuge eines Mäusetreffens der besonderen Art.Schreiben ist die große Leidenschaft von Marion Philipp, die vor mehr als 20 Jahren mit dem Verfassen von Lyrik-Gedichten begann. Später kamen Kurzgeschichten für Erwachsene und Kinder dazu. 2010 erschien ihr biografisches Buch "Mein Weg aus der Angst". Seit ein paar Jahren beteiligt sich Marion Philipp erfolgreich an Schreibwettbewerben von Verlagen und Vereinen. Inzwischen kann man ihre Beiträge in elf verschiedenen Anthologien lesen."Mich persönlich freut am meisten der Spagat, den ich mache", sagt Marion Philipp. "Auf der einen Seite schreibe ich ein sachlich gehaltenes Buch über Ängste, auf der anderen Seite nun die Geschichten über Wurm Willi & Co."