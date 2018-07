Porsche European Open: Der Green Eagle Golf Courses ist bereit

ah. Winsen. Die Porsche European Open 2018 - die vom Mittwoch bis Sonntag, 25. bis 29. Juli, auf den "Green Eagle Golf Courses in Winsen (Radbrucher Straße 200) stattfinden, haben das bislang stärkste Teilnehmerfeld. Zum 40-jährigen Jubiläumsturnier - die European Open wurden erstmals im Jahr 1978 ausgetragen - kommen fünf Weltstars von der US Professional Golfer's Association (PGA)-Tour nach Winsen. Bislang haben Masters-Champion Patrick Reed, Pat Perez, Charl Schwartzel (Südafrika), US-Jungstar und Memorial-Gewinner Bryson DeChambeau und Europas Star Paul Casey aus England ihr Kommen zugesagt - alles überragende Profi-Golfer, die in den oberen Rängen der Weltrangliste stehen.

Mit 7.161 Meter Länge zählt der Nord Course auf der Anlage von "Green Eagle Golf Courses" zu den zehn längsten Plätzen der Welt. Neben der Länge gehört das Element Wasser zu den größten Herausforderungen. Die Wasserfläche beträgt 15 Hektar und 17 Bahnen sind mit Wasserhindernissen gebaut, die sich teilweise vom Abschlag bis zum Grün ziehen. Gemäß Course-Rating des Deutschen Golf Verbandes (DGV) ist der Nord Course der schwerste Platz Deutschland vom Champions-Tee.

Die Besucher des internationalen Profi-Turniers werden sich freuen: Für sie wurden mehrere Naturbühnen errichtet, die über den gesamten Platz verteilt sind. Allein an Bahn 17 und 18 wurden 15.000 Quadratmeter Erde aufgeschüttet, um den Zuschauern der Porsche European Open eine optimale Sicht auf das Geschehen und die Spieler zu ermöglichen.

Die Zuschauer dürfen sich also auf eine herausragende Veranstaltung auf einer Top-Anlage mit hochkarätigen Golf-Stars und besten Bedingungen freuen.

Mehr Infos unter: www.greeneagle.de