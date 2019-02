Reggae gegen Winterblues: Pure Fruit Orchestra kommt nach Winsen

"Sweet Reggae Juice gegen den Winterblues" lautet das Motto, wenn das Pure Fruit Orchestra aus Hamburg jetzt in Winsen ein Gastspiel gibt. Veranstalter ist der örtliche Verein "klick e.V.", der sich für die Förderung von Kultur, Begegnung, Kommunikation und Bildung engagiert.Süß wie frisch gepreßter Fruchtsaft, scharf wie eine Chilischote - das Pure Fruit Orchestra versprüht über seinem erdigen Reggae-Fundament einen Hauch von Jazz und zaubert kleine Soundkunstwerke, die den Zuhörer beglückt der Welt zurückgeben. Die Hamburger Musiker Daniel Gottlieb (Bass), Joni Wolters (Keyboard, Klarinette) und Malte Müller (Drums), die ihre Leidenschaft für instrumentale Reggae-Musik verbindet, gründeten die Formation Ende 2008.Sprudelnd vor Ideen und mit den Vorbildern Groundation, Ernest Ranglin, Esbjörn Svensson Trio und Bob Marley im Geiste, entsteht jazzig-entspannter Reggae mit Einflüssen aus Latin und schwedischer Melancholie und verschmilzt zu einer einzigartigen Mischung, die das Trio selbst selbst "Art Dub Reggae nennt.Die Grundinstrumentierung aus Piano, Schlagzeug und Bass wird gelegentlich um Klarinette, Melodica, Synthesizer und Ukulele erweitert und mit Features wie Saxophon, Gitarre und Cello gewürzt. Chillen und Kopfkino, smoothes Entertainment und süße Ambient/Reggae-Klänge werden gezaubert.In Winsen feiert das Pure Fruit Orchestra sein 10jähriges Bandjubiläum feiern, denn Bandleader Joni Wolters kommt aus der Luhestadt. "Verschiedene Gastmusiker werden dazu erwartet, die dem instrumentalen Chillout/Jazzy/Reggae-Smuggle eine weitere sonnige Würze geben werden", verspricht Volker Hillmann vom Verein "klick e.V.". Liegestühle stehen bereit, Jamaika Lager Beer und Mojito werden gerne gereicht.Fr., 15.2., um 20 Uhr im Marstall (Schlossplatz 11) in Winsen. Karten für 12 Euro im Vorverkauf bei der Tourist-Information im Winsener Marstall, unter Tel. 0151 - 18905337 oder per E-Mail unter info@klick-ev.de.