Salzhäuser Johanniter starten Kindergruppe

Nachdem vor einem Jahr eine Jugendgruppe der Johanniter in Salzhausen gegründet worden war, ist die Nachfrage so groß, dass sich Gruppenleiter Ingo Tacke dazu entschlossen hat, zusätzlich eine Kindergruppe ins Leben zu rufen. "Sie richtet sich an acht- bis zwölfjährige Kinder", sagt Tacke, der das Angebot gemeinsam mit Rettungssanitäterin Annika Stabe (Foto) leitet. "Wir möchten dem Nachwuchs erste Einblicke in die ehrenamtliche Arbeit einer großen Hilfsorganisation geben", erklärt die 21-Jährige. Auf dem Programm stehen beispielsweise die stabile Seitenlage, wie man einen Notruf absetzt oder einen Verband wickelt. "Natürlich werden wir auch spielen und Ausflüge machen", sagt Stabe. Die Kindergruppe trifft sich an jedem vierten Samstag im Monat zwischen 10 und 12 Uhr im Johanniter-Jugendraum im Gesundheitszentrum Salzhausen (Bahnhofstraße 5, Eingang C). Beim ersten Treffen am Samstag, 23. Februar, sind auch die Eltern herzlich willkommen. Bei Fragen kann man sich an Annika Stabe per E-Mail unter annika.stabe@johanniter.de wenden.Sa, 23.2., 10 Uhr im Gesundheitszentrum (Bahnhofstraße 5, Eingang C) in Salzhausen.