Stiftung "Kirche mit Zukunft" lädt ein zum Bläserkonzert mit "Windstärke 11"

. Lieder von Heinrich Schütz und Michael Schütz spielt das bekannte Bläserformation "Windstärke 11" bei seinem Konzert am Sonntag, 2. September, ab 17 Uhr im Winsener Schlosshof. Veranstalter ist die Stiftung "Kirche mit Zukunft". Der Eintritt ist frei, die Stiftung bittet aber um Spenden, die - wie schon in der Vergangenheit - unter anderem in die Jugendarbeit des Kirchenkreises fließen.Die Gruppe "Windstärke 11" ist das Auswahlensemble des Kirchenkreises Winsen und spielt unter der Leitung von Uwe Hartmann. Der beim Konzert mit im Mittelpunkt stehende Komponist Heinrich Schütz (1585 bis 1672) war einer der ersten deutschen Komponisten und wird als "Vater der deutschen Musik" bezeichnet. Er arbeitete fast 40 Jahre lang als Hofkapellmeister in Dresden und prägte die deutsche Kirchenmusik. Der 1963 geborene Michael Schütz ist ein deutscher Komponist, Hochschuldozent und Kirchenmusiker. Bekanntheit erlangte er vor allem durch die Verbindung von traditionellen Melodien mit Popularmusik. Seit 2010 ist er Kantor an der Trinitatiskirche in Berlin und Dozent für Popularmusik an der Universität der Bundeshauptstadt.In den Pausen dürfen sich die Zuhörer auf Snacks und Getränke freuen. Bei Regen findet das Konzert in der Winsener St. Marien-Kirche statt.