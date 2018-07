Vier Tage Festival-Spaß beim "A Summer's Tale" in Luhmühlen

Schon zum vierten Mal wird der "Himmel & Heide -Eventpark Luhmühlen" von Mittwoch bis Samstag, 1. bis 4. August, zum Mekka für alle Musik- und Kulturfreunde: Dort findet dann bereits zum vierten Mal das international beliebte Outdoor-Komfortfestival "A Summer's Tale" statt. Veranstaltet wird das Event auch in diesem Jahr von der FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH.Rock- und Popfans dürfen sich auf Top-Acts wie Mando Diao, Fury in the Slaughterhouse, New Model Army, Passenger, Kettcar und Tocotronic freuen. Als Performances der Extraklasse stehen beispielsweise Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, Micky Beisenherz und Oliver Polak sowie der Hamburger Kneipenchor auf dem Programm. Darüber hinaus stellt Bestseller-Autor Wladimir Kaminer sein neues Buch über Kreuzfahrten vor, und der "Rockstar unter den TV-Köchen", Tim Mälzer, präsentiert exklusiv "Mälzers Festival Kitchen".Und auch die Freunde von Workshops und Aktivitäten unter freiem Himmel kommen garantiert wieder auf ihre Kosten.• Mehr Infos - auch zu den Ticketpreisen - unter www.asummerstale.de.