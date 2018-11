Vierhöfener Faslams-Saison wird "angebunden"

Zum "Anbinden" des Faslams 2019 lädt der Faslamsverein Vierhöfen alle Mitglieder am Samstag, 1. Dezember, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus ein. Die Faslamseltern wurden mit "Mudder" Kimberley Hauff und "Vadder" Andrea Lünsmann bereits während des diesjährigen Narrenfestes gefunden und auf der Jahreshauptversammlung vorgestellt (das WOCHENBLATT berichtete).Beim "Anbinden" werden nun die letzten für die neue Feier-Saison zu vergebenden Ämter verteilt.Die nächste Mitgliederversammlung findet am Freitag, 7. Dezember, um 20 Uhr in der "Pension Galerie Vierhöfen" statt. Dort wird das Faslamsprogramm besprochen, das vom 11. bis 14. Januar nächsten Jahres über die Bühne gehen soll.