WOCHENBLATT verlost Tickets für viertes "A Summer's Tale"-Festival in Luhmühlen

ce. Luhmühlen. Nur noch zwei Wochen, dann sind im "Himmel und Heide - Eventpark Luhmühlen" (Westergellerser Heide) Musik, Kultur und Genuss vom Feinsten angesagt: Von Mittwoch, 1., bis Samstag, 4. August, steigt auf dem Freiluft-Gelände bereits zum vierten Mal das Outdoor-Komfortfestival "A Summer's Tale" mit über 100 Programmhighlights für die ganze Familie. Veranstalter ist wie in den Vorjahren die Hamburger FKP Konzertproduktionen GmbH.

Als erste hochkarätige Musicacts heizen am Donnerstag Belle & Sebastian und Mando Diao ein, gefolgt am Freitag unter anderem von New Model Army und Madness. Für einen unvergesslichen Abschluss des Festivals 2018 sorgen am Samstag die Editors, Tocotronic und Fury In The Slaughterhouse. Der Knaller: Das WOCHENBLATT verlost in Zusammenarbeit mit FKP Scorpio jeweils zwei Festival-Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag. Wer die begehrten Freikarten haben möchte, schickt bis Donnerstag, 25. Juli, eine Mail mit dem Stichwort "A Summer's Tale" an gewinnspiel@kreiszeitung.net. Bitte die Telefonnummer und den gewünschten Festival-Tag nicht vergessen!

Geschmackvoll abgerundet wird das diesjährige Line-Up mit dem "Rockstar unter den TV-Köchen", Tim Mälzer. Er präsentiert in Luhmühlen exklusiv "Mälzers Festival Kitchen". Kulinarischen Highlights der etwas anderen Art widmet sich indes Bestseller-Autor Wladimir Kaminer, der in der Westergellerser Heide sein neues Buch über Kreuzfahrten vorstellt.

• Mehr Infos zum abwechslungsreichen Programm und auch zu den Eintrittspreisen unter www.asummerstale.de.