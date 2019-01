32 Nachwuchsteams kicken beim ersten Salzhäuser "MERIBO-Cup"

Insgesamt 32 Nachwuchskicker-Teams sind am Start, wenn der "MERIBO-Cup" am Samstag, 26. Januar, in der Salzhäuser Sporthalle am Kreuzweg seine Premiere feiert. "MERIBO" steht für die Nachnamen der fußballerfahrenen Organisatoren Lisa Meyer, Christian, Georgia und Sebastian Richter sowie Hinrich und Meriam Bostelmann."Das Turnier ist ein Revival des 'Treffens der Fußballzwerge', das 2017 zuletzt stattfand, nur in kleinerer Variante", erklärt Christian Richter gegenüber dem WOCHENBLATT. Die Teilnehmer kommen diesmal aus den Landkreisen Harburg, Lüneburg, Uelzen und aus dem Raum Hamburg. Zum Auftakt treten in Salzhausen von 9 bis 13 Uhr jeweils acht U9- und U11-Teams gegeneinander an. Von 14.30 bis 19.30 Uhr sind dann 16 U10-Mannschaften am Ball. "Alle Teilnehmer bekommen kleine Pokale. Die Erstplatzierten erhalten größere Trophäen, und es gibt einen Mannschaftspreis für die Besten", kündigt Lisa Meyer an. Gesponsert wird der "MERIBO-Cup" von der Sparkasse Harburg-Buxtehude und dem Getränkemarkt "Hol' ab!". Alle Sportfans sind als Zuschauer herzlich willkommen, für Gaumenfreuden ist gesorgt.