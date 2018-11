U14-Fußballer des TSV Winsen weiter auf Erfolgsspur

Großer Erfolg für die U14-Fußballer des TSV Winsen: Nur wenige Monate nach ihrem letzten Kreismeistertitel sicherte sich das Team von Trainer Peter Rohde bereits am vorletzten Spieltag in der Bezirksliga den Aufstieg in die Landesliga. Dafür reichte der Mannschaft ein 2:2 gegen den MTV Soltau.Für die Landesliga sucht das Team, das sich u.a. durch großen Zusammenhalt auszeichnet, noch talentierte Fußballer zur Verstärkung. Infos unter Tel. 0175 - 4104243.