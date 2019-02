"Kein Gehör für Fußballer"

Abteilung übt herbe Kritik an Vereinsvorstand des TSV Winsen / Dagmar Luhmann bleibt im Amt

Dagmar Luhmann bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzende des TSV Winsen. Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins am Montagabend wurde sie mehrheitlich in ihrem Amt bestätigt. Auch die Vorstandsmitglieder Frank Plönnigs (Schatzmeister), Dietmar Janowski (Liegenschaftswart) und Maren Schiewe (Pressewartin) bekamen das Votum der Versammlung für eine weitere Amtszeit. Als neuer Kassenprüfer wurde Norbert Lindemann gewählt.Der neue (alte) Vorstand steht vor einer großen Aufgabe. Denn in der Fußballabteilung brodelt es. Obmann Markus Lügger drohte in der Versammlung damit, dass der gesamte Abteilungsvorstand zum 30. Juni zurücktreten werde, sollte es in den kommenden zwei Wochen keine konstruktiven Gespräche mit dem Vereinsvorstand geben. "Unsere Abteilung hat fünf Herren- und zehn Jugendmannschaften, die sportliche Erfolge haben und teilweise sogar in der Landesliga spielen. Die Folge ist, dass die Kosten steigen, wir aber vom Hauptverein den Etat im vergangenen Jahr sogar noch um 2.500 Euro gekürzt bekommen haben. Hinzu kommt, dass die Einnahmen durch Bandenwerbung rückläufig sind, seit der Verein die Vermietung übernommen hat", begründete Lügger. "Schon jetzt konnten wir den Spielbetrieb nur aufrechterhalten, weil ein Gönner privates Geld in die Abteilung gesteckt hat." Wünsche, dass man in diesem Jahr im Februar eine finanzielle Planungsgrundlage hatte haben wollen, seien nicht berücksichtigt worden. "Wir haben den Eindruck, dass der Verein für die Belange der Fußballabteilung kein Gehör hat", so der Obmann.Dagmar Luhmann, von den Vorwürfen sichtlich überrascht, verweigerte eine Stellungnahme. "Dafür müsste ich hier interne Dinge offen legen", sagte sie, kündigte aber Gespräche mit den Fußballern an.In ihrem Jahresbericht berichtete Dagmar Luhmann, dass sich zum zweiten Mal in Folge die Mitgliederzahl erhöht habe. Derzeit habe der Verein 2.673 Mitglieder. Besonders starken Zuwachs habe es in den Abteilungen Basketball, Fechten, Tischtennis und Volleyball gegeben.Ingeborg Wiegeler und Klaus Michels wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Wiegeler ist seit 1972 im Verein und Gründungsmitglied der HG Winsen (Handball). Zudem war sie sechs Jahre als Schriftwartin im Vereinsvorstand aktiv. Klaus Michels ist seit 1980 im Verein und hat 2001, nachdem der komplette Vereinsvorstand zurückgetreten war, den Vorsitz für knapp sieben Jahre übernommen und den Verein wieder in ruhigeres Fahrwasser gebracht.Den Kurt-Pondorf-Pokal für überdurchschnittliches Engagement bekam Dr. Lutz Rütter für den Aufbau der erfolgreichen Basketball-Abteilung verliehen.