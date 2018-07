U11-Kicker der SG SaGa wurden Staffelmeister

Den Staffelmeister-Titel holten kürzlich die U11-Fußballer der SG Salzhausen-Garlstorf in einem packenden Derby in Hanstedt mit dem Endstand 5:4. Die überwiegend zehnjährigen Spieler kicken teilweise seit der Kindergartenzeit zusammen. In der Hallensaison erreichten sie schon die Endrunde zur Hallenkreismeisterschaft in Salzhausen. "Sie sind zu einer super starken Truppe zusammengewachsen", freuen sich die Betreuer Petra Krenzin, Heiko Petersen, Ulrich Angulo-Hielscher und Silvio Stockhaus.Im U11-Team am Ball sind: Szymon Dzicek, Mehmet Bajraktaraj, Alex Hagen, Asad Koto, Max Hanert, Jonni Stockhaus, Erik Petersen, Colin Hardt, Lejs Todic, Lukas Jürges, Taylor Krenzin, Tjorben Rieckmann, Imad Koto, Kimo Stolte, Jeremy Maisch und Luca Hielscher. Mittelfeld-Spieler Jonni Stockhaus und Torwart Max Hanert wurden beim NFV-Sparkassencup in Neu Wulmstorf von DFB-Vertretern gesichtet und erhielten eine Einladung zum DFB-Stützpunkttraining, das im August stattfindet.