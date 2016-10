Schierhorn ist neuer Regierungssitz

Drei Samtgemeinde-Titel für Schierhorn.

Ein Jahr lang ist jetzt Schierhorn Regierungssitz für den neuen Regenten der Samtgemeinde Hanstedt. Schierhorns Schützenkönig Matthias Cohrs setzte sich gegen die königlichen Kontrahenten aus den anderen Vereinen in der Samtgemeinde Hanstedt durch und trägt nun die Kette des Samtgemeindekönigs.Einmal im Jahr schicken die Schützenvereine der Samtgemeinde ihre Könige, ihre Präsidenten und ihre Jugendmannschaften zum Wettbewerb, um die Besten der Besten zu küren. In diesem Jahr wurde der Wettkampf vom Schützenverein Hanstedt ausgerichtet. Präsident Peter Ehrhorn: "Ich freue mich, dass so viele Schützen unserer befreundeten Vereine dabei waren."Bei der Jugend traten vier Mannschaften an: Auch hier hatte Schierhorn die Nase vor. Neue Samtgemeinde-Jugendkönigin und Jugendbeste wurde Julia Dohl vom Schützenverein Brackel. In der Mannschaftswertung der Altersschützen siegte der Schützenverein Egestorf. Den begehrten Präsidentenpokal holte sich Thorsten Henk - wie sollte es auch anders sein - aus Schierhorn.