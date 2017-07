Aufstieg in die Niedersachsenliga: Apenser Fußball-B-Juniorinnen wurden Meisterinnen

Jubel bei den Nachwuchs-Kickerinnen des TSV Apensen. Die B-Juniorinnen sind Bezirksmeisterinnen geworden und steigen damit in die höchste Spielklasse dieser Altersgruppe, der Niedersachsenliga, auf. Vorher haben sie bereits den Bezirkspokal geholt.Für die Apenser Mädels blieb die Saison spannend bis zum Ende: Die jungen Fußballerinnen hatten es beim letzten Spiel selbst in der Hand, nach dem Meistertitel zu greifen. Mindestens ein Unentschieden gegen das Team vom TSV Lesumstotel war nötig. Doch vor heimischer Kulisse in der "Delm Arena" dachten die Apenserinnen gar nicht daran, Remis zu spielen.Die B-Mädels gaben alles und siegten schließlich überragend mit 5:1. Der Sieg ist der Abschluss einer überragenden Saison. Solch eine Leistung war anfangs gar nicht zu erwarten. Nun sind die B-Juniorinnen das erste Team in der Vereinsgeschichte, das sich für die Niedersachsenliga qualifiziert hat.