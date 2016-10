Bauernmarkt in Marschacht: Ein Markt der besonderen Art

Ein Bauernmarkt der besonderen Art, findet jedes Jahr am ersten Wochenende im Oktober in Marschacht statt.So fanden am vergangenen Sonntag wieder unzählige Besucher den Weg in das beschauliche Dorf in der Elbmarsch, denn hier warteten erneut rund 30 Aussteller die u.a. Bastel-, Back-, Wurst- oder Käsewaren frisch aus der Region anboten. Unter dem Motto "Entdecken, erkunden, erleben, entspannen, einkaufen", hatten sich die Veranstalter, die "Agenda-21-Gruppe" aus der Elbmarsch, außerdem ein spannendes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die Veranstaltung ausgedacht. Dabei sorgten u.a. Live-Musik des Fördervereins deutschsprachiger Musik, eine große Kinder-Heuburg, Auftritte der Bütlinger Jagdhornbläser oder des Jagdgebrauchshundevereins für gute Unterhaltung unter den großen und kleinen Besuchern.Für das leibliche Wohl bot u.a. das Hofcafé Marschendeel leckere, selbstgemachte Torten an. Am Stand des Restaurants "Stover Strand", gab es köstlich frische Meerefrüchte zu entdecken und zum Nachtisch lockte leckeres Bauernhof-Eis aus Salzhausen.