Tesper Hafenwoche: Programm noch bis kommenden Sonntag

Noch bis zum kommenden Sonntag läuft die 44. Tesper Dorfwoche in der Elbmarsch. Eröffnet wurde diese bereits am vergangenen Samstag mit dem beliebten Hafentag, an dem sich zahlreiche Vereine und Institutionen präsentierten. Das traditionell liebevoll gestaltete Kinderprogramm überzeugte auch in diesem Jahr wieder die zahlreichen Besucher. "Für Kinder ist hier wirklich immer was los. Es gibt viel zu sehen und auszuprobieren", freute sich Marion Sasse aus Avendorf, die mit Enkelin Finja (6) das Balancieren übte. Daneben warteten Hüpfburg, Rodelbahn, Bogenschießen, Bootstouren, durchgeführt von der DLRG, und zahlreiche weitere Attraktionen auf die jungen Besucher. Kulinarische Köstlichkeiten, wie Champignon-Pfanne, Bockwurst und ein großen Kuchenbuffet sorgten u.a. dafür, dass kein Besucher hungrig nach Hause gehen musste.Weitere Programmpunkte der Tesper Dorfwoche sind am kommenden Freitag von 14 bis 17 Uhr der Tag der Schule und des Kindergartens auf dem Gelände der Tesper Kita sowie am Sonntag das beliebte Fischerfest an den Angelteichen am Karpfenstieg von 10 bis 18 Uhr.