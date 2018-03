13 Kandidaten für neue Kirchenvorstände in der Elbmarsch

Gleich 13 Kandidaten stellen sich bei der Kirchenvorstandswahl am Sonntag, 11. März, in den evangelischen Elbmarsch-Gemeinden zur Wahl. In Drennhausen treten Journalist Uwe Harden (65), Kinderpflegerin Mardita Krause (58) und Bankkauffrau Kerstin Schlichting (51) an.In der Kirchengemeinde Marschacht kandidieren: Karin Harden (66), Rentnerin aus Drage; Niels Jürgens (47), Angestellter/Marschacht; Axel Kliemann (66), Pensionär/Marschacht; Holger Kloft (45), Geschäftsführer/Marschacht, Gerhard Koepsel (50), Unternehmensberater/Marschacht und Christine Mähl (38), Betriebswirtin aus Marschacht. In der Kirchengemeinde Tespe sind Rentnerin Aurelia Block (67), Schulleiterin Manuela Rieck (49), der Angestellte Andreas Rönner (51) und Rentnerin Rosemarie Wulff (68) die Kandidaten für den neuen Kirchenvorstand.Wahlberechtigt sind erstmals alle Gemeindemitglieder ab 14 Jahren. Die Wahllokale sind von 11 bis 18 Uhr geöffnet.- Infos im Kirchenbüro unter Tel. 04176 - 224 und unter www.kirchenkreis-winsen.de.