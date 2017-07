Hockey-Euphorie in der Schul-AG

(cc). Mit 50 Schülerinnen und Schülern war die erstmals durchgeführte Schulhockey-AG an der Waldschule Buchholz gut besucht. Vor allem waren die Trainer Sonja Hesse und Peter Barber von der Hockeyabteilung des TSV Buchholz 08 von der regen Teilnahme und der schnell entwickelten Freude an dem Spiel mit dem Krummholz und dem harten Ball überrascht. Zu Beginn der Trainingseinheiten wurden die Erst- und Zweitklässler sowie Dritt- und Viertklässler in zwei Gruppen aufgeteilt. „Sie wollten alle etwas lernen“, freute sich der ehemalige Bundes- und Nationalspieler Peter Barber. Wer Interesse an der Sportart Hockey hat, sollte auf die Website des Vereins schauen: www.buchholzhockey.de Nach den Sommerferien soll auch eine Hockey-AG an der Mühlenschule in Holm-Seppensen angeboten werden.