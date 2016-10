Hollenstedt lässt die Halle beben

HANDBALL: Der TuS Jahn mit Teamgeist zum 24:21-Heimsieg – Rosengarten-Zweite verliert 25:27 gegen Hildesheim

Der Jubel kannte nach dem Abpfiff keine Grenzen: Nach einem durchwachsenen Saisonstart überraschten Hollenstedt Handballfrauen am vergangenen Samstagnachmittag in heimischer Halle mit einem 24:21-Oberligasieg gegen den Hannoverscher SC. Nicht wenige sprachen hinterher von einem „verdienten Heimsieg“. Nicht so rund lief es für den Liga-Konkurrenten Rosengarten-Buchholz Zweite, der eine 25:27-Niederlage gegen Eintracht Hildesheim kassierte.Hollenstedt stand vor allem in der Abwehr stabil. Bis zur 18. Minute war die Partie ausgeglichen - 7:7!. Danach brachte Katharina Hering, Eileen Volkmann und Julia Fritsche mit ihren drei Toren in Folge ihre Mannschaft mit 10:7 (23.) in Front. In der Folgzeit sorgten allerdings Zeitstrafen dafür, dass Hannover bis auf 10:11 heran kam. Das war auch der Halbzeitstand.Nach dem Wechsel konnten die Gäste durch das Tor von Roxana Löw sogar zum 11:11 ausgleichen. Anschließend setzte sich Hollenstedt erneut mit drei Treffern in Folge mit 14:11 (40.) ab - musste aber acht Minuten später das 15:15 hinnehmen. Hollenstedt bewies Kampfgeist und erhöhte über 19:16 (50. Minute) zum 23:19 (58.). In der Schlussphase der Partie traf Nathalie Birett zum 24:21 (59.). Das war noch nicht der Endstand. Im Gegenzug setzte Kim Borchert für Hannover noch den Schlusspunkt zum 21:24. Die besten Werferinnen bei Hollenstedt waren Eileen Volkmann (8) und Katharina Hering (7 Tore).Im zweiten Oberligaspiel in Nenndorf hatte die Zweite der SGH Rosengarten - BW Buchholz noch im ersten Durchgang mit 16:13 gegen Eintracht Hildesheim geführt. Mitte der zweiten Halbzeit stand es noch 20:20. Danach ging in Hildesheim in Führung und gewann am Ende verdient mit 27:25. Haupttürschützinnen für die SGH II waren Alina Schneider und Nele Kuhlmann (beide 7 Tore).Weiter spielten: Rosdorf-Grone - Northeimer HC 21:28, MTV Rohrsen - SG Zweidorf-Bortfeld 26:14, HSG Plesse-Hardenberg - TUS Bergen 29:24, HSG Hannover-West - VfL Wolfsburg 22:14, und HSG Göttingen - HSG Hannover-Badenstedt II 27:27.1.Northeimer HC (9:1 Punkte)2. HSG Plesse-Hardenberg (8:2)3. HSG Hannover-Badenstedt II (7:3)4. MTV Rohrsen (7:3)5. Eintracht Hildesheim (6:4)6. Hannoverscher SC (6:4)7. TUS Bergen (6:4)8. TUS Jahn Hollenstedt (5:5)9. SGH Rosengarten-BW Buchholz II (4:6)10. HSG Hannover-West (4:6)11. VfL Wolfsburg (4:6)12. HSG Göttingen (3:7)13. HG Rosdorf-Grone (1:9)14. SG Zweidorf-Bortfeld (0:10)