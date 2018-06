Luhdorfer Kanuten holen Silber und Bronze

Mit Medaillen in Silber und Bronze im Gepäck kehrten die Slalomkanuten des MTV Luhdorf-Roydorf von den deutschen Schüler-Meisterschaften aus Fürth zurück. Jan-Miquel Prüsmann wurde in der Einzelentscheidung als deutscher Vizemeister der K1 Schüler A mit der Silbermedaille belohnt, und gewann gemeinsam mit seinen Vereinskameraden Ben Peschke und Phuc le Hämmerling mit der Kajak-Mannschaft des MTV bei den Schülern A, die auf den dritten Platz gepaddelt ist, die Bronzemedaille. Die Schüler-DM im Kanuslalom wurde in der Fürth auf der Rednitz ausgetragen.