Rosengarten- "Luchse" gewinnen auswärts

Die Handballfrauen vom Zweitligisten SGH Rosengarten- BW Buchholz konnten am Samstagabend vor 400 Zuschauern in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle mit 32:27 (15:15) gegen den Tabellenvorletzten SV Werder Bremen zwei Zähler holen. Die besten Werferinnen bei der SGH waren Sabine Heusdens (9 Tore, davon vier per Siebenmeter), Pia Hildebrand (8) und Paula Prior (7/2). Bei Bremen traf Rabea Neßlage fünfmal.Gastgeber Werder Bremen schaltete schnell auf Betriebstemperatur und ging mit 5:1 (5. Minute) in Führung. Vier Minuten später schafften die Rosengarten- "Luchse" aber den 4:4-Ausgleich (9.) Auch zur Halbzeitpause war die Partie noch völlig ausgeglichen - 15:15! Erst im zweiten Durchgang machte Rosengarten-Buchholz mit einem schnellen Umschaltspiel den Auswärtssieg perfekt. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.