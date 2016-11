Sarah Below holt Gold

KAMPFSPORT: Hollenstedterin kickt sich an die Spitze

Bei den Weltmeisterschaften im Sportkarate und Kickboxen der Verbände WTKA; WKA und IAKSA, die kürzlich im italienischen Marina di Carrara stattfanden, war auch die 13-jährige Sarah Below aus Hollenstedt am Start. Die 13-jährige Schülerin holte einen kompletten Medaillensatz im Pointfigthing der Juniorklasse (13 – 15 Jahre): Gold in der Klasse bis 60 Kilogramm, Silber bis 55 Kg, und Bronze bis 65 Kg. Pointfigthing (Semikontakt) ist eine Variante des Kickboxens, bei der mit leichtem Kontakt gepunktet wird. Vor einem Jahr hatte die junge Hollenstedterin bereits den Titel im Point Fighting bei der Weltmeisterschaft im spanischen Benidorm geholt. Trainiert wird sie von René Perz aus Schwarzenbek.