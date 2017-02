"Let's make Toppenstedt great again" - Bunter Faslamsumzug in Toppenstedt

Gefechte auf hoher See, ein funktionstüchtiges Riesenrad, ein U-Boot und ein ostfriesischer Leuchtum mit drehendem Scheinwerfer - die Toppenstedter haben sich führ ihren Festumzug mächtig ins Zeug gelegt. Am vergangenen Sonntag lockte das Faslams-Spektakel wieder tausende Gäste in das Dorf bei Salzhausen. Bei kaltem Wind, aber trockenem Wetter, genossen die Zuschauer die gute Stimmung und bestaunten die mit viel Liebe zum Detail hergestellten Wagen. Neben Figuren aus Märchen und Filmen wurde es auch politisch: Donald Trump war ebenso vertreten wie zwei "Nafris" ("Notorisch Alkoholisierte Faslams-Randalierer und Intensiv-Trinker"). Von den Wagen regnete es ordentlich Bonschen für die Kleinen, während die großen Faslams-Fans mit "Kurzen" versorgt wurden. "Ich finde die Süßigkeiten am Besten", sagt Niklas, der mit seiner Familie aus Buchholz gekommen ist, um sich den Umzug anzuschauen.