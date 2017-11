Wechsel im Elbmarscher Seniorenbeirat

Wechsel im Seniorenbeirat der Samtgemeinde Elbmarsch: Auf dessen jüngster Sitzung wurde Thomas Busch von Samtgemeinde-Bürgermeister Rolf Roth und den Gremiumskollegen verabschiedet. Grund: Busch zieht aus der Elbmarsch weg. Für ihn zieht Norbert Debrodt als Nachrücker in die Interessenvertretung der Senioren. Dort engagieren sich außerdem Dr. Knut Wichmann, Renate Heine, Beate Kornberger, Doris Grant, Karin Fregin-Meyer und Gudrun Windt.- Zusammen mit dem DRK bietet der Seniorenbeirat kostenlos für alle Interessierten am Dienstag, 14. November, um 19 Uhr eine Schulung am Defibrillator in der Alten Schule in Stove (Turnhallenweg) an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.