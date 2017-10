Hörgeräte Köchling in Winsen: Gutes Hören vom Fachmann

"Wir legen großen Wert darauf, dass in jeder Filiale ein Hörgeräteakustikermeister arbeitet", sagt Michael Köchling. Ausgebildetes Fachpersonal ist selbstverständlich. "Der Kunde soll sich bei uns zu jeder Zeit bestens betreut fühlen", sagt Filialleiter Jörg Mikoleit. "Wir kümmern uns um die Kunden, bis sie das optimale Hörvermögen mit dem System erlangt haben", so Michael Köchling.Das Unternehmen bietet einen Vollservice aller Hersteller. Der Kunde hat also die Wahlmöglichkeit, für das von ihm favorisierte Hörsystem.Noch bis zum 30. Oktober gibt es eine besondere Aktion: Auf das zweite Hörgerät erhält der Kunde bis zu 50 Prozent Rabatt. "Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich beraten. Auf gutes Hören muss heute keiner mehr verzichten", sagt Michael Köchling.