Schützenverein Tangendorf ist weiter ohne Vize-Vorsitzenden

Der Schützenverein Tangendorf muss vorerst ohne einen 2. Vorsitzenden auskommen. Nach dem Rücktritt des bisherigen langjährigen Amtsinhabers, Bürgermeister Heinrich Nottorf, konnten die Schützen auf ihrer kürzlich im Gasthof Voßbur stattgefundenen Jahreshauptversammlung keinen neuen Kandidaten für den Posten finden.Im Amt bestätigt wurden Vorsitzender Hartmut Stüven, 2. Schießwart Stefan Marotzke und 2. Schriftwart Fred Wedemann. Sie bilden nun gemeinsam mit 1. Kassenwartin Anke Marotzke, 1. Schießwartin Manuela Wormsdorf, 1. Schriftwart Bernd Rönnfeld und 1. Kommandeur Joachim Stehr den Vorstand. Geehrt wurden Norbert Wille für 40-jährige Vereinszugehörigkeit und Gerhard Putensen (50 Jahre dabei)."Unser diesjähriges Schützenfest wird nur am Samstag, 10. Juni, gefeiert. Am Sonntag gibt es keine Veranstaltungen mehr", kündigte Hartmut Stüven an.