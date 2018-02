Sondereinheit für Atemschutz-Notfälle in Handeloh gegründet

Die Freiwillige Feuerwehr Handeloh wurde von der Tostedter Gemeindewehrführung ausgewählt, eine Atemschutz-Notfall-Trainierte-Staffel (A.N.T.S.) in der Samtgemeinde Tostedt zu etablieren. Diese Sondereinheit ist sowohl in der Samtgemeinde Tostedt als auch im Landkreis Harburg einmalig.Bei jedem Brandeinsatz, bei dem Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten zur Brandbekämpfung in Gebäuden eingesetzt werden, muss ein sogenannter Sicherheitstrupp bereitstehen, der nach dem gleichen Standard wie der im Gebäude befindliche Trupp ausgerüstet ist. Kommt es zu einem Atemschutz-Notfall, kann sich der Trupp aus eigener Kraft meist nicht aus dieser Gefahr befreien, sodass hier das Eingreifen des Sicherheitstrupps erforderlich wird. Bei Bränden in Gebäuden oder Objekten von größeren Ausmaßen, wie Supermärkten, Pflegeheimen oder Groß-Betrieben ergibt sich, bedingt durch deren Bauart, ein höheres Risiko für den eingesetzten sowie den Sicherheitstrupp, weil die Anmarschwege und eventuellen Geschosswechsel eine extreme körperliche Belastung darstellen.Die Gemeindewehrführung um Gemeindebrandmeister Sven Bauer entschied daher, eine Atemschutz-Notfall-Trainierte-Staffel in der Samtgemeinde Tostedt zu etablieren.Die A.N.T.S. besteht aus sechs Personen. Neben dem Einheitsführer und dem Fahrer des Löschgruppenfahrzeuges nehmen die restlichen vier Personen die eigentliche Rettung vor. Die Einheit ist speziell ausgerüstet mit einer Wärmebildkamera, einer Schleifkorbtrage und einer Atemschutznotfalltasche mit einer zusätzlichen Atemluftflasche. So kann die Staffel die verunglückten Kameraden zügig finden, eine neue Atemluftversorgung herstellen und diese aus der Gefahrenzone retten und in Sicherheit bringen. Die A.N.T.S. wird ab sofort bei Bränden in Gebäuden und Objekten von größerem Ausmaß in der Samtgemeinde Tostedt hinzu alarmiert.