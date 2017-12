"Das ist völliger Blödsinn": Apensens Gemeindedirektorin weist Kritik wegen Ortsumgehung zurück

"Noch muss die Straße nicht gesperrt werden", sagt Apensens Gemeindedirektorin Sabine Benden: Die Bauhofmitarbeiter hätten die Situation aber im Blick, um bei Bedarf schnell zu handeln. Wie berichtet, ist erneut ein Teil der Böschung der Ortsumgehung, der sogenannten Ortskernentlastungsstraße (OKES), abgerutscht. Diesmal ist vor allem ein Bereich direkt neben der Brücke über die EVB-Bahnstrecke betroffen. Die oberste Schicht mit dem Mutterboden glitt wie bei einem Erdrutsch den Hang hinab. Mögliche Methoden, den Schaden zu beheben, will Benden am Dienstag kommender Woche den Ratsmitgliedern präsentieren. Gleichzeitig weist sie im Ort kursierende Gerüchte zurück, der 2008 errichtete Fahrdamm der OKES musste bei seinem Bau entgegen der ursprünglichen Planung erheblich erhöht werden und sei deshalb zu steil geraten.Bendens Dementi bezieht sich auf die Behauptung, die Gemeinde hätte bei der Baumaßnahme damals nicht berücksichtigt, dass neben den EVB-Zügen auch zeitweise der Metronom mit seinen doppelstöckigen Waggons die Brücke passiere, um zum EVB-Ausbesserungswerk in Bremervörde zu fahren. Als der Fehler bemerkt worden sei, hätte man die Brücke höher bauen müssen. Entsprechend sei auch der Damm aufgeschüttet worden. Dass dieses "Märchen" ausgerechnet von einem ihrer Amtsvorgänger verbreitet werde, ärgere sie besonders, so Benden."Solche Aussagen sind völliger Blödsinn", erklärt die Verwaltungschefin der Gemeinde Apensen: "Sämtliche Höhen sind im Vorfeld mit der EVB abgesprochen worden. Gerade in Bezug auf Schienenstrecken gelten im Planungsrecht besonders strenge Vorschriften."Es sei an der Zeit, mit den "Legenden" um den angeblich zu steilen OKES-Damm aufzuräumen, meint Benden: "Das Böschungsverhältnis von 1 zu 1,5 entspricht den üblichen Werten im Straßenbau." Die Probleme mit der rutschenden Deckschicht seien nicht vorhersehbar gewesen. "Wir haben uns damals darauf verlassen, was die Experten empfohlen haben."In dieser Woche war mit Benden nun mit einem Experten vor Ort, um über mögliche Lösungen für das Dauer-Problem zu sprechen. Drei Varianten werden für die betroffenen Stellen ins Auge gefasst: Als erste Option käme das Abtragen des Mutterbodens in Betracht. Danach werde auf dem lehmigen Sand eine Spezialemulsion mit Rasensamen aufgetragen. "Solch ein Verfahren wurde bei der K 30, der Stader Südumgehung, angewandt", erläutert Benden.Alternativ könnten auch Matten aus Naturfasern auf die Böschung aufgebracht werden. Diese Matten sind ebenfalls mit Grassaat versehen und werden mit sogenannten Erdkrampen befestigt. Auf diese Weise sei bereits vor Jahren die Böschung auf der Westseite des Fahrdamms repariert worden, so Benden: "Das hat gut funktioniert." Die dritte Option wäre die Bepflanzung mit Sträuchern. Deren Wurzelwerk soll das Erdreich tiefer durchdringen und so für mehr Stabilität sorgen. Welche Methode zum Zuge kommt, soll nun von der Politik beraten werden: Der Gemeinderat tagt am Dienstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr im Rathaus "Junkernhof".