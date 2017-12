Tolle Spende für das Baumhaus

Große Freude bei der Grundschule Steinbeck: Helga Preuß, Carsten Gympel und Christine Schiebelmann vom "Kaufhaus mit Herz" in Buchholz überreichten Schulleiterin Marlies Prütz und Christine Krause vom Schulverein jetzt eine Spende in Höhe von rund 1.650 Euro. Das Geld stammt aus der Tombola, die das Kaufhaus mit Herz anlässlich seines zehnjährigen Bestehens zum Buchholzer Stadtfest veranstaltet hat. Schnell war klar, wohin der Erlös gehen soll. "Wir haben im WOCHENBLATT gelesen, dass die Grundschule Steinbeck noch Sponsoren für ein neues Baumhaus sucht", erzählt Helga Preuß.Genau dafür wird das Geld jetzt auch verwendet. "Wir haben vor einiger Zeit gemeinsam mit den Schülern überlegt, was wir uns noch für den Schulhof wünschen. Das Baumhaus stand ganz oben auf der Liste", sagt Marlies Prütz. Wer jetzt an ein kleines Holzhaus auf Stelzen denkt, irrt. "Das Baumhaus wird mehrere Ebenen haben, eine ganze Schulklasse hat darin Platz", so Prütz. Realisiert werden soll das Projekt im kommenden Jahr. Alle Sponsoren, die sich am Baumhaus beteiligt haben, werden dann namentlich verewigt.Übrigens: Die Schule freut sich über weitere Sponsoren, denn es gibt noch weitere Ideen für den Schulhof. Wer den Grundschülern eine Freude machen möchte, kontaktiert den Schulverein per E-Mail an Schulverein.gssteinbeck@gmail.com oder über die 1. Vorsitzende Christine Krause, Tel. 0170 - 2174433.