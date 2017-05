Buchholz 08 ist Vizemeister!

FUSSBALL: TSV-Elf gewinnt 3:2 bei Altona 93

Gelungener Saisonabschluss für den TSV Buchholz 08 in der Fußball-Oberliga Hamburg: Buchholz 08 schlägt im Freitagspiel vor 1276 Zuschauern auswärts den bisherigen Tabellenzweiten Altona 93 mit 3:1 (1:1) und ist Vizemeister! Die Tore: 1:0 Philipp Körner (17., Elfmetertor), 1:1 Niko Mallwitz (22.), 2:1 Jakob Drinkuth (56.), 2:2 Niklas Jonas (58.), 2:3 Ricardo Balzis (66., Eigentor).Dabei ging Altona 93 nach einem Foulspiel vom 08-Keeper Philipp Wilke schon in der 17. Minute durch einen verwandelten Elfmeter durch Philipp Körner mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten später konnte Niko Mallwitz zum 1:1 für Buchholz 08 ausgleichen. Das war auch der Halbzeitstand.Nach dem Seitenwechsel ging Altona erneut in Führung. Marc-Kemo Kranich hatte sich durchgesetzt und legte Jacob Drinkuth vor, der zum 2:1 traf (56.). Nur zwei Minuten später war Niklas Jonas nach einem Freistoß von Arne Gillich zur Stelle und traf zum 2:2 für Buchholz 08. In der 66. Minute wurde der Ball nach einer Hereingabe von links von Arne Gillich vom Altonauer Ricardo Balzis unglücklich ins eigene Tor gelenkt – 2:3! Das war auch der Endstand.