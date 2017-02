Faszination „Sport-Gala 2017“

Was für ein toller Freitagabend: Die 3. Sport-Gala des TSV Buchholz 08 vor mehr als 900 Zuschauern in der Nordheidehalle hat mal wieder alles übertroffen. Sportlerinnen und Sportler wurden für besonders herausragende Erfolge, und verdiente Vereinsmitglieder für ihre langjährige Treue geehrt. Aber auch Trainerinnen, Trainern und Funktionären des Vereins wurde mit kleinen Präsenten für ihren unermüdlichen Einsatz gedankt. Das Gala-Publikum bekam darüber hinaus bei den Darbietungen der verschiedenen Abteilungen sportliche Leckerbissen serviert. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.