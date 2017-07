Lokalmatador gewinnt Flutlichtspringen

REITEN: Nikolay Lomovatsky trug den Sieg im M-Springen davon - Kreismeister in der Dressur wurde das Team des RFS Sieversen

Viel Sonne, beste Stimmung und hervorragenden Reitsport gab es am vergangenen Wochenende beim dreitägigen Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins in Tostedt. Auch die Springprüfung unter Flutlicht zog zahlreiche Zuschauer in ihren Bann.Die Palette der Prüfungen reichte dabei von einfachen Reiterwettbewerben bis hin zur M-Dressur und zur Springprüfung der Klasse Ein-Sterne-M mit Stechen. In dieser Prüfung siegte der Gast vom RV Schneverdingen, Nikolay Lomovatsky auf „Lancadior.“ Besonders spannend ging es Tags zuvor im Springen der Klasse L unter Flutlicht zu. Den Sieg trug Lokalmatador Aghasamad Ganbarov (RFV Tostedt) auf „Caspian“ davon. Kreis-Mannschaftsmeister in der Dressur wurde das Team vom RFS Sieversen vor Gastgeber RFV Tostedt). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.