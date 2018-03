Reinhold Wolter holt EM-Titel

Erneut ist es dem Brackeler Vielseitigkeitssportler Reinhold Wolter (81) gelungen, einen EM-Titel zu holen. Im Jahr 2012 wurde Wolter mit Stammverein VfL Jesteburg zum ersten Mal Europameister seiner Altersklasse im Wintertrathlon. In diesem Jahr ist es bei der Europameisterschaft (EM) auf Sizilien sein siebter Titelgewinn. Dabei hatte noch zwei Tage vor der EM auf Sizilien ein heftiger Schneesturm jegliche Art von sportlicher Betätigung unmöglich gemacht. Am Wettkampftag schien aber wieder die Sonne und Temperatur lag bei 10 Grad plus, wodurch der Schnee weich wurde und die Wettkampfstrecke entsprechend schwer war. Reinhold Wolter absovierte die anspruchsvollen Strecken über fünf Kilometer Lauf, 9,6 km Mountainbiken und 10,8 km Ski-Langlauf (Skating) in einer Gesamtzeit von 2:55:21 Stunden, und holte zum 7. Mal den Titel. „Beim Biken musste ich in den schwierigen Passagen vom Rad absteigen und schieben. Beim Ski-Langlauf galt es Rampen mit einer Steigung von bis zu 20 Prozent zu überwinden, und rasante Abfahrten zu nehmen“, berichtete der sportliche Senior, der im Anschluss noch einige Tage Urlaub mit seiner Frau Waltraud in Cantania und Taormina machte.