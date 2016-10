TV Welle ist bester Aufsteiger der Kreisliga

FUSSBALL: TVW nimmt Revanche – TuS Fleestedt – FC Rosengarten ohne Trainer

Die Elf des TV Welle ist bester Aufsteiger der Fußball-Kreisliga! Im Heimspiel am vergangenen Sonntag fuhr das Team von Trainer Torben Bellmann einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den MTV Luhdorf-Roydorf ein. Damit nahm der Aufsteiger eindrucksvoll Revanche für das 1:4 gegen Luhdorf im Kreispokal. Die Tore: 1:0 Louis Hansen (11. Minute), 1:1 Eigentor (23.), 2:1 Joscha Bostelmann (76.). Damit festigte der TV Welle nach dem elften Spieltag mit 19 Pluspunkten auf dem Konto seinen vierten Rang in der Tabelle. Luhdorf-Roydorf ist Elfter (9 Punkte).Nach dem 4:2 gegen den MTV Egestorf bleibt Spitzenreiter TuS Fleestedt (27 Punkte) auf heimischer Anlage weiter ungeschlagen. Zur Halbzeit führte Fleestedt durch Tore von Jannick Peter, Fabian Kuhnke und Sascha Melingkat bereits mit 3:0. Nach dem Seitwechsel steuerten Jannick Peter und Arne Weselmann zwei weitere Treffer zum 4:2-Endstand für die Seevetaler bei.Beim FC Rosengarten hat sich Trainer André Schlünß nach nur einem Sieg, einem Unentschieden und acht Niederlagen verabschiedet. Das hatte er bereits nach der 0:1-Niederlage seiner Mannschaft im Freitagspiel beim Buchholzer FC angekündigt, und anschließend am Sonntagnachmittag offiziell auch dem FCR-Vorstand mitgeteilt. „Wir werden versuchen, zeitnah einen Nachfolger für André zu finden“, erklärte Vorstandsmitglied Karsten Egler gegenüber dem WOCHENBLATT.Weiter spielten: VfL Maschen II - TuS Nenndorf 0:7, MTV Borstel-Sangenstedt II - FC Este 1:1, SG Estetal - SV Bendestorf 0:7, und TSV Heidenau - TVV Neu Wulmstorf 3:1.Die Kreisliga-Tabelle1.TuS Fleestedt (27)2. TuS Nenndorf (22)3. SV Bendestorf (21)4. TV Welle (19)5. TSV Heidenau (19)6. Buchholzer FC (17)7. MTV Egestorf (16)8. FC Este (12)9. VfL Jesteburg (12)10. SG Estetal (10)11. MTV Luhdorf/R. (9)12. MTV Borstel/S. II (9)13. TVV Neu Wulmstorf (7)14. FC Rosengarten (4)