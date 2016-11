Komfortable Fahrten und Traditionsbewusstsein: Taxi Schulz erneuert Fuhrpark

Bequem und sicher ans Ziel: Taxi Schulz aus Hittfeld hat vor Kurzem seinen Fuhrpark erneuert. Die hochwertige Ausstattung der neuen Mercedes-Limousinen und des modernen VW-Busses ermöglicht den Kunden ein ganz neues Fahrerlebnis.Taxi Schulz ist ein echter Fami-lienbetrieb: Neben Hartmut Schulz sind auch sein Sohn Michael und seine Tochter Yvonne Götzl an Bord. Das Unternehmen wurde 1996 von Hartmut Schulz gegründet. Mit einem alten Mercedes 123er 200D fuhr er damals seine ersten Touren. Mittlerweile sind für Taxi Schulz zehn Taxifahrer im Einsatz - und das Unternehmen ist ständig auf der Suche nach neuen Fahrern.Das hat Tradition: Seit mehr als zwanzig Jahren bringt das Unternehmen „Taxi Schulz“ seine Fahrgäste sicher ans Ziel - und das rund um die Uhr. Der Hittfelder Betrieb kennt sich nicht nur in Seevetal bestens aus. Egal ob der Fahrgast zum Flughafen nach Hamburg, Lübeck, Hannover oder Bremen möchte oder zum Cruise-Center nach Hamburg, Wismar oder Kiel gefahren werden will. Gerne werden die Fahrgäste dort auch wieder abgeholt.Auch für Geschäftsfahrten - bundesweit und auch ins Ausland - bietet Taxi Schulz einen kompetenten Service an.Für Krankentransporte ist Taxi Schulz ebenfalls der richtige Ansprechpartner. Kunden werden pünktlich und bequem zum Arzt, zum Krankenhaus oder zu Reha- und Kuraufenthalten gefahren und dort auch wieder abgeholt. Taxi Schulz rechnet diese Fahrten mit der Krankenkasse ab.Wichtige Medikamente, Dokumente, Pakete oder Präsente werden bei Kurierfahrten von den zuverlässigen Fahrern sicher ans Ziel gebracht. Die Kunden können sich auf den Service und die Pünktlichkeit von Taxi Schulz verlassen.Bahnhofstr. 1HittfeldE-Mail: info@taxi-schulz-hittfeld.de