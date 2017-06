Umzug "Praxis Am Gutspark" in Nottensdorf

Seit Anfang Mai befinden sich die Ärzte in modernem Neubau

Im Wonnemonat Mai ist die Praxis Am Gutspark in ein neues Domizil umgezogen. Ab sofort sind die Fachärzte für Allgemeinmedizin Christopher von Düring, Dr. Ole Rathje und Andrea Rathje nur eine Hausnummer neben ihrem alten Standort in einem Neubau zu finden. Die neue Anschrift: Am Gutspark 9. Die Telefonnummern sind erhalten geblieben.Die Planungen für den Neubau begannen bereits vor mehreren Jahren. Gemeinsam mit dem Architekten Carsten Wolf vom Bauunternehmen WoPa aus Hollern-Twielenfleth und dem gesamten Praxisteam wurde ganz genau überlegt, wie die neue Praxis aussehen soll. „Die Wege sollten kurz und die Arbeitsplätze flexibel sein“, sagt Andrea Rathje. „Zudem waren uns Schallschutz und Diskretion besonders wichtig.“Entstanden ist schließlich ein gleichermaßen moderner und zeitloser Neubau, der sich in das Ortsbild von Nottensdorf gut einfügt. Neben Behandlungszimmern für die drei Ärzte gibt es mehrere Therapiekabinen und -räume für besondere Behandlungen, zum Beispiel Reizstrom und Akupunktur oder Verbandswechsel. „Wichtig war uns auch ein großer Sozialraum, in dem unsere Angestellten ihre Pause in angenehmer Atmosphäre verbringen können“, sagt Dr. Ole Rathje. Die Ärzte legen viel Wert auf ein gutes Betriebsklima. Zum altersmäßig bunt gemischten Team gehört traditionell mindestens eine Auszubildende.Die Praxis Am Gutspark wurde im Jahr 1960 von Dr. med. Ernst August von Düring eröffnet. 1984 kam sein Sohn Christopher von Düring als Partner hinzu. Seit 2006 bzw. 2014 ergänzen Dr. med. Ole Rathje und seine Frau Andrea Rathje das Ärzteteam. Die Allgemeinmediziner haben einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf Naturheilverfahren gelegt. Alle drei treiben regelmäßig Sport und bieten zudem ein breites Spektrum an Behandlungen für Sportler, z.B. Chirotherapie an. Patienten mit Rückenleiden sind in der Praxis Am Gutspark ebenfalls gut aufgehoben. Auch die Prävention spielt im Behandlungsalltag eine wichtige Rolle. Für die vielfältigen Behandlungen stehen in der Praxis moderne Apparaturen bereit. „Wir freuen uns sehr über unseren gelungenen Neubau und hoffen, dass sich auch unsere Patienten hier wohl fühlen werden,“ sagt Christopher von Düring.