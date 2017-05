Schlenker Elektrotechnik in Jesteburg: "Wir sind stets für Sie da!"

Vater und Sohn führen den Elektrotechnik-Fachbetrieb gemeinsam

Ausbildungsplatz: Jetzt bewerben!

24-Stunden-Notdienst

Alle Daten auf einem Blick

„Ich bin meinem Vater sehr dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat, in sein Unternehmen einzusteigen“, sagt Marcel Schlenker. Am heutigen Mittwoch feiert sein Vater Ingo das 40-jährige Bestehen seines Betriebs. Dafür gibt es nicht nur die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, sondern auch viel Lob vom Sohn. „Mein Vater hat die Grundlage für unseren heutigen Erfolg gelegt“, so Marcel Schlenker. Sein Vater gründete den Elektrotechnik-Betrieb 1977 in Schierhorn. 1983 zog das Unternehmen nach Jesteburg um. „Mein Vater führte das Unternehmen von zu Hause aus“, erinnert sich Sohn Marcel. „Ich wurde also quasi im Betrieb groß. Ein anderer Beruf kam für mich nicht in Frage.“ Nach seiner Bundeswehrzeit und der Ausbildung stieg Marcel Schlenker 2001 in den Betrieb ein. Zeitgleich ging es in neue Räumlichkeiten in der Kamerunstraße 16.Marcel und Ingo Schlenker beschäftigen fünf Mitarbeiter: Matthias Mehlberg-Porath, Marcel Hartz, Erik Henk, Mike Marcel Otte und Nadine Rath. Otte befindet sich derzeit in der Ausbildung zum Elektrotechniker. Stolz sind Vater und Sohn darüber, dass auch Mehlberg-Porath, Hartz und Henk in dem Betrieb ausgebildet wurden.Anlässlich des Jubiläums möchte Marcel Schlenker gemeinsam mit seinen Mitarbeitern - und natürlich seinem Vater - heute in kleinem Rahmen feiern.„Unsere Stärke ist, dass wir sehr breit aufgestellt sind“, sagt Marcel Schlenker. Der Elektro-Fachbetrieb hat sich unter anderem auf Energie- und Gebäudetechnik, Netzwerk-Technik, Brandmelde- und Alarmanlagen, Überwachungstechnik und das so genannte „Smart Home“ (intelligente Vernetzung via KNX) spezialisiert. „Zu unseren Kunden zählen Privatleute, die ein Einfamilienhaus bauen wollen, ebenso wie Geschäftskunden“, sagt Marcel Schlenker. Selbst Großprojekte scheut das Jesteburger Unternehmen nicht. Erst im vergangenen Jahr war der Betrieb über mehrere Monate an der Kernsanierung eines Expert-Marktes in Osnabrück beteiligt. „Gerade diese Mischung sorgt dafür, dass wir in jedem Bereich immer auf dem aktuellen Stand der Technik sind.“ In Hamburg und Lüneburg waren die Jesteburger für dieSanierung der Q-Park-Parkhäuser verantwortlich. „In Hamburg am Gertrudentor haben wir 2.500 Leuchten ausgetauscht.“ Und trotz seiner 66 Jahre ist Senior-Chef Ingo Schlenker immer noch mit dabei, wenn es zu Kunden oder auf Baustellen geht. „Von ihm kann man sehr viel lernen“ schwärmt Auszubildender Mike Marcel Otte. „Er hat für jedes Problem eine Lösung.“ Beeindruckt sind die Schlenker-Gesellen vor allem vom Erinnerungsvermögen ihres Chefs. „Er muss nur vor einem Haus stehen und weiß, wo er vor 20 Jahren die Leitungen verlegt hat“, so Matthias Mehlberg-Porath, der bereits seit 16 Jahren in dem Betrieb arbeitet. Am liebsten übernimmt Ingo Schlenker die Service-Aufträge, denn dann ist er mit „seinen“ Kunden im Gespräch.Obwohl der Senior-Chef seinen Beruf über alles liebt, nimmt er sich die Freiheit, einen Tag in der Woche „frei“ zu machen. Donnerstags geht es nach Helmstorf auf den Golfplatz. Inzwischen hat er ein Handicap von 18 - und gilt damit als spielstark. Seinen Mitarbeitern erzählt Ingo Schlenker gern, dass er sich als Jugendlicher als Caddie auf dem Golfplatz in Hittfeld sein Taschengeld aufbesserte. „Doch am wohlsten fühlt sich mein Vater immer noch bei seinen Kunden“, sagt Marcel Schlenker. „Auf ihn trifft wirklich der Satz zu, dass er sein Hobby zum Beruf gemacht hat.“Das kann sich sehen lassen! Alle Mitarbeiter, die der Fachbetrieb beschäftigt, haben ihre Ausbildung auch bei Schlenker in Jesteburg gemacht. „Ich glaube, das spricht dafür, dass sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen - und für die Qualität unserer Ausbildung“, sagt Marcel Schlenker. Mit Mike Marcel Otte wird der aktuelle Auszubildende voraussichtlich im kommenden Jahr seine Abschlussprüfung haben. Aus diesem Grund sucht Schlenker einen neuen Auszubildenden ab dem 1. August 2017. Interessenten mit Realschulabschluss können sich ab sofort bewerben.„Wir sind für unsere Kunden rund um die Uhr da“, sagt Marcel Schlenker. Und unterstreicht sein Versprechen mit einer Premiere. Ab sofort ist das Unternehmen über eine Notrufnummer zu erreichen. Sie lautet: 04183-989736. „Wir glauben, dass wir unseren Kunden damit noch mehr Service bieten können“, so Schlenker.Schlenker Elektrotechnik GmbHMarcel und Ingo SchlenkerIhr Partner für alle Elektro-FragenKamerunstraße 1621266 JesteburgTelefon04183 - 791750Notdienst04183-989736Fax:04183 - 778928E-Mailinfo@schlenker-elektrotechnik.deInternetwww.schlenker-elektrotechnik.de