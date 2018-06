Carl Diedrich (22) ist jüngster König in der Geschichte der Salzhäuser Schützen

Carl Diedrich aus Luhmühlen ist neuer Schützenkönig in Salzhausen - und mit 22 Jahren der jüngste in der 154-jährigen Geschichte der Schützenkompanie! Mit einem 303-Teiler holte er sich am Samstag beim Königsschießen den begehrten Titel. "Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat", erklärte Diedrich nach seiner Proklamation. Er gehört dem Salzhäuser Schützenverein bereits seit etwa 15 Jahren an und war 2014 Jugendbestmann. Er engagiert sich als Jugendwart in der Nachwuchs-Abteilung der Schützen, bei der Feuerwehr und im Faslamsclub. Die Freude über den Königstitel teilte auch seine Freundin Lena Perrone, die im Blasorchester des MTV Salzhausen spielt und dessen Jugendformation "Yamba" mit leitet. Als Adjutanten wählte sich Carl Diedrich seinen Freund Lukas Ben Kabbe, der wie der Regent in Schützenjugend und Feuerwehr aktiv ist."Das ist traumhaft!" verlieh Schützenoberst Dirk Hornbostel seiner Begeisterung darüber Ausdruck, dass von 62 Teilnehmern am Schießen 44 Anwärter die Scheibe ins Visier genommen hatten und dass das Zepter nun ein Jahr lang von der "starken Jugend" gehalten werde.Zur Damenbesten wurde Carolin Putensen (26) gekürt, der ihre Schwester Jana (31) als Adjutantin zur Seite steht. Der Titel des Jugendbestmannes ging an Niko Lübberstedt, den Adjutant Tom Lennart Niemeyer unterstützt. Bester Schüler wurde Elias Krützfeldt und bester "Minimi"-Schütze Elias Kröger. Rosenkönigin darf sich ab sofort Petra Drews nennen.Die Ehrennadel in Silber des Schützen-Landesverbandes Hamburg wurde den Salzhäusern Angelika Främbs, Christa Landt, Jens Putensen und Carsten Schulenburg verliehen. Mit der Verdienstnadel in Bronze zeichnete der Schützenverband Nordheide und Elbmarsch Manfred Menth aus.- Neue Damenleiterin in der Schützenkompanie Salzhausen ist Regina Schnelle, ihre Vorgängerin Karen Tute fungiert nun als Stellvertreterin. Für die Öffentlichkeitsarbeit der Schützen zeichnet ab sofort Benedikt Schuster verantwortlich.