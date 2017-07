Salzhäuser Jugendzeltlager-Verein kam dank Spende zum neuen Zelt

Über eine großzügige Spende freute sich kürzlich der Verein "Salzhäuser Jugendzeltlager": Mit der privaten Unterstützung von Jochen Neuberg und seiner Familie war es dem Verein möglich das alte Aufenthaltszelt aus dem Bestand von Vereinsgründer Günther Braatz durch ein neues zu ersetzen. Nun können die Mitglieder bei schlechtem Wetter unter dem schützenden Zeltdach unter anderem Gesellschaftsspiele spielen oder Mahlzeiten einnehmen. Neuberg hat sich für den Verein engagiert, da er ein guter Freund des inzwischen verstorbenen Günther Braatz war und früher selbst mit ins Zeltlager fuhr.Außerdem konnte sich der Verein einen neuen Pavillon als Schattenspende im Zeltlager anschaffen. Mit diesem Pavillon wird er sich in Zukunft auf dem Salzhäuser Kirch- und Markttag und bei ähnlichen Veranstaltungen präsentieren.Die Salzhäuser sind sehr dankbar für die Unterstützung und freuen sich auf das am 17. Juli beginnende zweiwöchige Zeltlager am Abtsee in Oberbayern.- Weitere Infos unter www.jugendzeltlager.com oder bei Facebook unter „Salzhäuser Jugendzeltlager e.V."