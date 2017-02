Gymnasium Meckelfeld: 3.000 Euro für die Harburger Tafel

Die stolze Summe von 3.000 Euro übergaben Fiona Groetzner und Carlotta Schrödter, Neuntklässlerinnen des Gymnasiums Meckelfeld, jetzt stellvertretend für ihre Mitschüler an Thomas Kaul von der Harburger Tafel. Seit vielen Jahren spenden die Gymnasiasten aus Meckelfeld den Erlös aus ihrem Weihnachtsbasar an die gemeinnützige Einrichtung. "Wir freuen uns sehr über diese tolle Unterstützung, das Geld können wir gut gebrauchen", so Thomas Kaul.Der Weihnachtsbasar am Gymnasium Meckelfeld findet traditionell am vorletzten Schultag vor den Weihnachtsferien statt. Fiona und Carlotta machen schon seit der fünften Klasse mit. "Es macht Spaß, zu organisieren und Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich ist es auch schön, etwas für einen guten Zweck zu tun", sind sich die beiden Mädchen einig.Für die Harburger Tafel, die neben den Zweigestellen in Harburg und Neuwiedenthal auch in Winsen und Buchholz vertreten ist, sind Geldspenden wichtig. "Wir haben viele laufende Kosten wie Benzin, Strom, Heizung oder Verpackungsmaterial, die wir decken müssen", erklärt Thomas Kaul, seit Kurzem Vorstand des Vereins. Auch ehrenamtliche Helfer sind immer willkommen. "Wir suchen eigentlich permanent, Fahrer, Beifahrer und Helfer in den Ausgabestellen", sagt Thomas Kaul.Wer Lust hat, in einem motivierten Team mitanzupacken, wendet sich an die Tafel unter Tel. 040 - 77110897.Die Ausgabestellen der Harburger Tafel im Landkreis: Reiherstieg 8 in Buchholz, Öffnungszeiten: Mittwoch von 12 von 13.30 Uhr; Reso-Fabrik, Neulander Weg 15, in Winsen, Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag von 12 bis 13.30 Uhr.