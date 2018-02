Die DLRG Ortsgruppe Buchholz hat den Gesamtpokal bei Bezirksmeisterschaften des DLRG-Bezirks Nordheide erungen. Diese fanden jüngst im Neu Wulmstorfer Hallenbad statt.Die 94 Schwimmer aus den DLRG-Ortsgruppen Buchholz, Lüneburg, Maschen und Neu Wulmstorf nahmen an verschiedenen Disziplinen aus dem Bereich Rettungssport teil. Zehn Einzelteilnehmer und zehn Mannschaften qualifizierten sich direkt für die Landesmeisterschaften, die im März in Nienburg stattfinden.Ältester Teilnehmer war, wie auch schon in den vergangenen Jahren, Hans Full mit 77 Jahren. Dieser verfehlte seinen von ihm selbst aufgestellten deutschen Rekord nur knapp.