Erfolgreich im fairen Handel: Der Weltladen Tostedt im Himmelsweg erweitert seine Öffnungszeiten

Der Tostedter Weltladen besteht seit fast 23 Jahren und ist eine wahre Erfolgsgeschichte, was den fairen Handel angeht. Deshalb erweitert das ehrenamtliche Team nun die Öffnungszeit und richtet einen "Probiertag" ein.Ab kommenden Freitag, 17. November, ist der Weltladen jeden Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Schon einmal Schokolade mit Zitronenpfeffer gekostet? Diese und andere Köstlichkeiten können am "langen Freitag" unverbindlich probiert werden.Dieses Angebot gilt vorerst bis Weihnachten. Wenn es den Kunden gefällt, bleibt die verlängerte Öffnung auf Dauer.Warum das Weltladen-Team so erfolgreich ist, weiß Team-Mitglied Karin Fehrs: "Es liegt daran, dass die im Weltladen verkauften Waren unter fairen Bedingungen hergestellt werden und die Lebensmittel zunehmend aus Bio-Anbau kommen. Die Preise sind trotzdem fair, weil auf allen Ebenen viel ehrenamtlich geleistet wird."Sie arbeite gerne im Weltladen-Team mit. "Man kann sich engagieren, ohne eine starre Verpflichtung einzugehen. Das gilt auch für die Zeit, die man erübrigen kann oder will. Außerdem lernt man interessierte und interessante Menschen im Team und im Kundenkreis kennen, die die ehrenamtliche Leistung wertschätzen", erläutert Karin Fehrs.Wer die Lebensmittel oder die Erzeugnisse aus aller Welt kennenlernen und manche Geschichte hinter den außergewöhnlichen Waren erfahren möchte sollte einmal im Weltladen im Gemeindehaus im Himmelsweg 12 vorbei schauen.