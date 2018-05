Frühlingsmarkt "f.u.n." in Tostedt: Dieses Fest wird wieder "funtastisch"!

Das Programm im Überblick

Diese Frauenpower hat sich bewährt! Lisa Fenger, Katja Kröger-Mollin und Tamara Boos-Wagner haben den Frühlingsmarkt "f.u.n." - frech und norddeutsch - , in Tostedt etabliert, der sich als wahrer Besuchermagnet entpuppte. Diesmal haben sie mit Anke Aldag, die vielen Tostedtern und ihren Gästen vom Flohmarkttelefon bekannt ist, tatkräftige Unterstützung bei der Organisation bekommen. Das Damen-Quartett und der Werbekreis Tostedt laden für kommenden Samstag, 26. Mai, von 18 bis 23 Uhr und Sonntag, 27. Mai, von 11 bis 18 Uhr herzlich zum Besuch des Frühlingsfestes ein.Nachdem dem traditionellen und beliebten Hamstermarkt des Werbekreises aufgrund zunehmender Auflagen für Kleintiere und Vögel vor einigen Jahren nach und nach die Luft ausging und eine Attraktion im Frühjahr fehlte, ergriff 2016 das engagierte "Damen-Dreigespann" die Initiative mit einer frisch-frechen Idee: Ein Frühlingsmarkt mit Strand-Atmosphäre unter Palmen und einem "Sand-Strand", passend zum Veranstaltungsort Am Sande. Geboten wurde ein tolles Bühnenprogramm mit einer Mischung aus heimischen Tanz- und Musikgruppen sowie Bands der Region, Attraktionen für Kinder und einem vielseitigen Kunsthandwerkermarkt. Das Konzept wurde sofort von Hunderten Besuchern mit Begeisterung angenommen.Auch am kommenden Wochenende wird es die Tostedter sowie Gäste aus nah und fern wieder auf den Marktplatz ziehen. Während der Samstagabend wieder die musikalische Vielfalt im Mittelpunkt steht, werden der Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt am Sonntag um 11 Uhr durch Samtgemeinde-Bürgermeister Dr. Peter Dörsam eröffnet.Am Sonntag locken zudem von 12 bis 17 Uhr Tostedter Geschäfte mit tollen Aktionen zum Einkauf."Kilkenny"Felix Wartemann mit Hiphop"Black Stains"Karaoke-WettbewerbMarkt-Eröffnung durch Samtgemeinde-Bürgermeister Peter Dörsam"Kilkenny""Shakti Girlz" mit Bollywood TanzShazadi OrientaltanzElias, Singer Songwriter aus dem IranVietnamesischer FächertanzTrommelgruppe der Lebenshilfe: TampentrekkerT-BagInternationaler Frauentanz mit afrikanischem Cumbia Fuego Tanz.Hüpfburg, Kinderschminken, Malschule mit Uschi Becker, Kinderkarussell, Holzarbeiten im Mittelalterzelt mit Elke Müler, Nistkästenbauen für Kids"Ekki" verteilt HawaikettenLuftballon-Zauberin Adara verschenkt Kunstwerke aus LuftballonsFilzen mit Ellie Beyer (kostenlos, Material gegen Spende)"Ekki" verteilt HawaikettenPonyreiten für Kinder (1 Euro)"Ekki" veteilt HawaiikettensowieMärchenerzählerin Andrea Hottendorff erwartet Zuhörer im Mittelalterzelt.