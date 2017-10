Sänger Aurel stellt Rekord auf: Urkunde für 102 Social-Media-Videofilter

In dem Video hat Aurel 102 Social-Media-Videofilter verwendet, ist mal mit lustigen Tier-Ohren und -Nasen, als Cheerleader oder mit fliegenden Herzen und vielem mehr zu sehen. Effekte, die sonst weltweit Handyfotos und -Videos von Jugendlichen schmücken und veredeln."Ich bin sehr froh über diesen ungewöhnlichen und innovativen Weltrekord, den wir jetzt unserem RID-Rekordarchiv hinzufügen konnten. Es war längst überfällig, dass diese lustigen Video-Effekte aus der Erlebniswelt der Jugendlichen als offizieller Weltrekordversuch aufgegriffen werden, und dass deren Verwendung derartig auf die Spitze getrieben wird", so Olaf Kuchenbecker.Das Rekord-Institut Deutschland, das sich mit Weltrekorden aus dem deutschen Sprachraum beschäftigt, ist im Internet auf den Song mit dem lustigen Look aufmerksam geworden und war gleich begeistert. • Infos unter www.rekord-institut.de Mehr über Sänger aurel unter www.aurelmusic.de