Bücherei Tostedt will Lust auf Literatur wecken

Wie vielfältig Literatur ist, möchten Sabine Baumann (li.) und Birgit Spang (Mi.) vom Büchereiförderverein Tostedt, hier mit Büchereileiterin Nicole Scheibel, vermitteln. Beide gehen dazu einen eher ungewöhnlichen Weg, um Gedichte vorzutragen. "Die ersten Strophen werden gesungen, die weiteren humorvoll bis ernst vorgelesen. An bestimmten Textpassagen werden die Zuhörer auch hin und wieder zum Mitsingen eingeladen", erläutert Sabine Baumann. Sie und Birgit Spang besuchen dazu auch ältere Menschen - privat, im Altenheim oder als Überraschung zu festlichen Gelegenheiten. Ihren ersten Auftritt hat das Duo am kommenden Freitag, 23. Februar, im Altenheim St. Georg in Buchholz. • Nähere Infos bei Sabine Baumann unter Tel. 04182-293500.