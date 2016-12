Stader Saatzucht verloste 25 Enten

Über eine leckere ofenfertige Ente freuten sich jüngst 25 Familien, die an einem Gewinnspiel der Stader Saatzucht eG teilgenommen hatten: Unter allen Tankkundenkarten-Besitzern, die im Aktionszeitraum mit der Tankkarte R-Card ihr Auto in einer der zehn Portal-Waschanlagen in Alfstedt, Bremervörde, Fredenbeck, Geestland-Debstedt, Heidenau, Hemmoor-Basbeck, Hemmoor-Westersode, Jesteburg, Oldendorf oder Stade-Bützfleth gewaschen hatten, wurden die Enten aus regionaler Haltung verlost. In der Heidenauer Verlosung gewann Andreas Gerlach.